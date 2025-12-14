Ο Μόντε Μόρις πάτησε… Ελλάδα και είναι η προσθήκη που αναζητούσε ο Ολυμπιακός για να κλείσει τις θέσεις στην περιφέρειά του, βάζοντας στην ομάδα έναν παίκτη κομμένο και ραμμένο για την ομάδα του Πειραιά.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον συνεργατών του, την ώρα που ακολουθούν δύο απαιτητικά παιχνίδια στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague κόντρα σε Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Μάλιστα ο Μόρις αναμένεται να κάνει και το ντεμπούτο του στο ματς με την Βιλερμπάν την επόμενη Παρασκευή (19/12, 21.15), ματς το οποίο προσφέρεται για να πάρει τα πρώτα του λεπτά στην κορυφαία Λίγκα της Ευρώπης.

Ο Μόρις θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο και το οποίο περιγράφει την αξία του παίκτη στην αγορά.

Τα πεπραγμένα του Μόρις την εφετινή σεζόν

Φέτος αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια με τους Πέισερς στο NBA, ενώ από τον Νοέμβριο και έπειτα έγινε waive και έμεινε ελεύθερος. Σε αυτά τα 6 ματς με την ομάδα της Ιντιανάπολις κατέγραψε μέσο όρο 3 πόντους, 1,5 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής ανά ματς με παρουσία κυρίως ως ρολίστας από τον πάγκο.

Είναι ένας παίκτης που έχει φάει τα… ψωμιά του στο NBA, έχει δοκιμαστεί σε ομάδες με στόχους που έχουν κάνει πρωταθλητισμό (Ντένβερ Νάγκετς) και έχει υπάρξει ένας από τους καλύτερους έκτους παίκτες της Λίγκας στα χρόνια της ακμής του. Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%.