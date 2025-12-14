sports betsson
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Έρχεται στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Μόντε Μόρις αναμένεται σήμερα (14/12, 09:55) στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Spotlight

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις αναμένεται σήμερα (14/12) στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις 09:55 το πρωί, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης.

Ο 30χρονος γκαρντ είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον «άσο», ώστε να ενισχύσει την περιφέρεια των Πειραιωτών και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες.

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

