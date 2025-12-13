Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και μοιραία ηττήθηκε με 98-85 από τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι που δυσκολεύτηκε πολύ να σκοράρει και κυρίως να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν άριστα διαβασμένος στο πως να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, οι γκαρντ των ερυθρόλευκων δεν βοήθησαν για ακόμη μια φορά στο σκοράρισμα, με τον Τόμας Γουόκαπ ωστόσο να δίνει 10 ασίστ, αλλά να μην είναι αρκετές σε ένα παιχνίδι που δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η Μπαρτσελόνα και ο Πασκουάλ με λίγα λόγια ανέδειξαν για άλλη μια φορά το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, που δεν είναι άλλο από το να βρει πόντους και σκοράρισμα από τα γκαρντ του. Και αυτό έρχεται να λύσει ο Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αναμένεται το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα μέσω Νέας Υόρκης και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, με σκοπό να διαπιστωθεί σε πόσο καλή φυσική κατάσταση είναι και κυρίως αν μπορεί να είναι διαθέσιμος για τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» που έρχεται.

Ο Μόρις και το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού

Ο Μόντε Μόρις είναι το κομμάτι που έλειπε από την περιφέρεια του Ολυμπιακού και ο Μπαρτζώκας καλείται να τον βάλει άμεσα στο «κόλπο», ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δείχνει να δυσκολεύεται στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ένας διαφορετικός παίκτης από τους υπόλοιπους περιφερειακούς του Ολυμπιακού και θα δώσει λύσεις στην επίθεση, ειδικά από τη στιγμή που οι Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι είχαν όλοι μαζί 6 πόντους με 2/10 σουτ και μεγάλη αστοχία.

Για άλλη μια φορά ο Ντόρσεϊ έκανε τη διαφορά στην επίθεση από την περιφέρεια, έχοντας 19 πόντους, με 6/12 εντός πεδιάς, αλλά δεν ήταν αρκετός, παρότι συνεχίζει να αποδίδει σε πολύ υψηλό επίπεδο από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόρις που έρχεται την Κυριακή στην Ελλάδα, θα φορέσει τα ερυθρόλευκα έχοντας 9.5 πόντους, 3.6 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε 420 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Γουίζαρντς, τους Πίστονς, τους Τίμπεργουλβς και τους Σανς.