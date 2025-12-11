Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για τη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague την Παρασκευή (12/12, 21.30).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε εκτός από το παιχνίδι και για την πιθανή απόκτηση παίκτη στη θέση πέντε μετά από τον Μόντε Μόρις και η απάντησή του ήταν επική.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός κινείται για ψηλό με τον ίδιο να απαντάει «Δηλαδή έλεος. Μα με ρωτάγατε τόσο καιρό και τώρα πήραμε και πάλι συνεχίζουμε»!

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά ενάντια στον τρόπο με τον οποίο αμύνεται και επιτίθεται η Μπαρτσελόνα. Η φιλοσοφία του Τσάβι (Πασκουάλ) είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, πάει αρκετά στο ποστ, σε μις-ματς.

Πρέπει να είμαστε φίζικαλ όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζουν την EuroLeague, έχουν πολλά παιχνίδια και ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο φίζικαλ, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Για τη μεταγραφή του Μόρις: «Ψάχναμε καιρό να πάρουμε έναν παίκτη. Θέλαμε έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έναν floor general, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτης που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας, οι φόργουορντ μας είναι όλοι καλοί επιθετικοί παίκτες. Χρειαζόμασταν έναν ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Μόρις, γιατί έχει να παίξει πάνω από έναν μήνα, από το τελευταίο του ματς με τους Πέισερς και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα. Οκ, το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Για την πιθανή μεταγραφή ψηλού παίκτη: «Δηλαδή, έλεος. Τόσο καιρό με ρωτούσατε για αυτό (για κοντό), τώρα που πήραμε θα με ρωτάτε για αυτό (για μεταγραφή ψηλού);»

Για τον μέσο όρο ηλικίας της Μπαρτσελόνα: «Αυτό το μειονέκτημα, του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας, φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή. Νομίζω ότι μια ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, δυσκολεύεται, όταν παίζει πολλά συνεχόμενα ματς και χρειάζεται να ξοδέψει μεγάλη ενέργεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η Μπαρτσελόνα δείχνει καλά και στο πρωτάθλημά της παίζει καλά και γενικά οι νίκες που έχει κάνει, με τον Παναθηναϊκό ή τον Ερυθρό Αστέρα έξω. Αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θεωρεί, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει, γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες».

Για την προετοιμασία της ομάδας του και τον Γουόρντ: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ, που χτύπησε και αυτό είναι σημαντικό για εμάς, αλλά νομίζω θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση, γιατί δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και νομίζουμε πως θα βελτιωθεί και η δική μας».