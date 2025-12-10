Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/12) προέκυψε η είδηση ότι Μόντε Μόρις και Ολυμπιακός βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και να που λίγες ώρες αργότερα οι δύο πλευρές επισημοποίησαν τη συμφωνία τους για συνεργασία ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μόντε Μόρις (30, 1,88.) έχει μεγάλη εμπειρία από το NBA καθώς έχει αγωνιστεί σε Ντένβερ Νάγκετς, Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Φίνιξ Σανς και Ιντιάνα Πέισερς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 426 παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο» με 9,4 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ ανά αγώνα. Φέτος πρόλαβε να παίξει σε έξι παιχνίδια με τους Πέισερς από τους οποίους αποχώρησε στις 20 Νοεμβρίου.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μόντε Μόρις

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)