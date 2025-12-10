«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Ο 30χρονος γκαρντ, Μόντε Μόρις, είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον «άσο», ώστε να ενισχύσει την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός μάλιστα αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας το προσεχές Σαββατοκύριακο (13-14/12), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Ματέο Αντρεάνι.

Η ανάρτηση του Αντρεάνι για Ολυμπιακό και Μόρις

Monte Morris is expected to be in Athens for the weekend.

Everything agreed. pic.twitter.com/VJJWJolesZ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 10, 2025

Την Τετάρτη (10/12) εν τω μεταξύ, δημοσίευμα στην Σερβία αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον Μόρις να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 900.000 δολαρίων. Κάτι πάνω από 770.000 ευρώ…

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.