Σε προχωρημένες επαφές με τον Μόντε Μόρις ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε αναζήτηση ενός γκαρντ, με το… κυνήγι να φαίνεται πως φτάνει στο τέλος τους αφού ο Μόντε Μόρις μοιάζει να είναι εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να ενισχύσει την περιφέρεια των Πειραιωτών.

Οι ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό έμπειρο γκαρντ, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι αρκετά κοντά. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε και τις ερχόμενες ώρες για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Μόρις είχε μείνει ελεύθερος πριν από περίπου 20 μέρες από τους Ιντιάνα Πέισερς, στους οποίους δεν μπόρεσε να βρει θέση, και από εκείνο διάστημα δεν προέκυψε κάποια ομάδα από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να τον πείσει και να τους προσφέρει τον ρόλο που εκείνος θα ήθελε.

Θυμίζουμε πως ο Μόρις είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό στα τέλη Σεπτεμβρίου ως μία πιθανή λύση για την ενίσχυση στα γκαρντ, ωστόσο ο Αμερικανός είχε θέσει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ υπογράφοντας εν τέλει με την ομάδα της Ιντιανάπολις.

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.