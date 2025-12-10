«Ολυμπιακός και Μόρις συμφώνησαν ως το τέλος της σεζόν»

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρήκε το κομμάτι που έλειπε από το παζλ της περιφέρειας, με τον Μόντε Μορις να είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον «άσο» που θα πλαισιώσει τους Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα.

Μάλιστα, δημοσίευμα στην Σερβία αποκαλύπτει πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον 30χρονο γκαρντ να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 900.000 ευρώ.

Τα βρήκαν Μόντε Μόρις και Ολυμπιακός

🚨 BREAKING: Olympiacos has solved a major issue! According to Telesport exclusive sources, Monte Morris has reached an agreement with Olympiacos for the remainder of the season. The former NBA guard will sign a contract worth $900,000 for that period. 👀 A huge addition for… pic.twitter.com/NqvOkqzXAp — TeleSport.rs (@TelesportRS) December 9, 2025

Ο Μόρις είχε μείνει ελεύθερος πριν από περίπου 20 μέρες από τους Ιντιάνα Πέισερς, στους οποίους δεν μπόρεσε να βρει θέση, και από εκείνο διάστημα δεν προέκυψε κάποια ομάδα από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να τον πείσει και να τους προσφέρει τον ρόλο που εκείνος θα ήθελε.

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.