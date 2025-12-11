Η Παρτιζάν προσπάθησε να υπογράψει τον Μόρις πριν τον Ολυμπιακό

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από την Τετάρτη (10/11) ο Μόντε Μόρις. Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση στη θέση «1», αλλά οι Πειραιώτες δεν ήταν οι μοναδικοί που διεκδικούσαν τον Αμερικανό γκαρντ.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει με δημοσίευμα της η σερβική SportKlub, η «λαβωμένη» Παρτιζάν ήθελε να κάνει δικό της τον πρώην NBAer. Το εν λόγω ρεπορτάζ, αναφέρει ότι πριν από την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου έριχναν «ματιές» στον Μόρις, καθώς ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς πυροδότησε την ανάγκη ενίσχυσης στα γκαρντ. Ωστόσο, η Παρτιζάν έκανε την κίνησή της και απέκτησε τον Νικ Καλάθη, μία γνώριμη φυσιογνωμία για τον «Ζοτς», από τη στιγμή που οι δύο πλευρές είχαν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν.

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.