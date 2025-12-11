Τι είπε ο Πίτερς για τη μεταγραφή του Μόρις στον Ολυμπιακό…

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε ο Άλεκ Πίτερς με αφορμή το επικείμενο παιχνίδι (12/12, 21:30) με την Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στο ματς, αλλά και στην απόκτηση του Μόντε Μόρις, επισημαίνοντας ότι είναι παίκτης που δεν κάνει λάθη και ότι ξέρει να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Άλεκ Πίτερς:

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη φετινή Μπαρτσελόνα: «Είναι μια ομάδα γεμάτη με πολλούς έμπειρους παίκτες και είναι επικίνδυνη κάθε φορά, ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να δείξουμε πράγματα που δεν έχουμε δείξει ως τώρα».

Ποια είναι τα «πρέπει» που πρέπει να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει: «Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά γιατί θα αποκαλύψω το πλάνο του αγώνα. Έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με το πόσο physical θα είμαστε. Με πράγματα που δεν έχουν τόσο να κάνουν με τακτική, αλλά με το να είμαστε physical και να υπερισχύσουμε στην ρακέτα αμυντικά. Να είμαστε έτοιμοι».

Ο Ολυμπιακός χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Πόσο καλά τον γνωρίζεις: «Είχα παίξει με τον Μόντε Μόρις σε ένα Basketball Camp την senior σεζόν μου στο κολέγιο, πριν από 9 χρόνια. Αλλά την ίδια στιγμή πάντα τον εκτιμούσα γιατί αυτό ήταν ένα καμπ που με έβαλε στο προσκήνιο για την τελευταία μου χρονιά στο draft του ΝΒΑ, οπότε δεν ξέρω αν τα θυμάται πολύ καλά, αλλά έχω μια πολύ καλή σύνδεση από τότε με τον Μόντε».

Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό: «Είναι ένας τύπος που δεν κάνει λάθη. Σε όλη του την καριέρα είναι ένας master της αναλογίας ασίστ/λαθών. Ξέρει να χειρίζεται την μπάλα και να φτιάχνει τα plays, χωρίς να τα κάνει θάλασσα και αυτό προφανώς είναι κάτι που εκτιμάται πολύ».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού; Περισσότεροι από 250 θα είναι στην Βαρκελώνη για τον αγώνα: «Πάντα εκτιμούμε το γεγονός ότι είναι εκεί και μας υποστηρίζουν κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είναι ευλογία το να παίζεις εκτός έδρας με τόση υποστήριξη. Είναι μια υπέροχη εμπειρία κάθε φορά».