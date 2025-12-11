sports betsson
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Τι είπε ο Πίτερς για τη μεταγραφή του Μόρις στον Ολυμπιακό…
Euroleague 11 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Τι είπε ο Πίτερς για τη μεταγραφή του Μόρις στον Ολυμπιακό…

Ο Άλεκ Πίτερς αναφέρθηκε στην απόκτηση του Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε ο Άλεκ Πίτερς με αφορμή το επικείμενο παιχνίδι (12/12, 21:30) με την Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στο ματς, αλλά και στην απόκτηση του Μόντε Μόρις, επισημαίνοντας ότι είναι παίκτης που δεν κάνει λάθη και ότι ξέρει να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Άλεκ Πίτερς:

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη φετινή Μπαρτσελόνα: «Είναι μια ομάδα γεμάτη με πολλούς έμπειρους παίκτες και είναι επικίνδυνη κάθε φορά, ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να δείξουμε πράγματα που δεν έχουμε δείξει ως τώρα».

Ποια είναι τα «πρέπει» που πρέπει να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει: «Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά γιατί θα αποκαλύψω το πλάνο του αγώνα. Έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με το πόσο physical θα είμαστε. Με πράγματα που δεν έχουν τόσο να κάνουν με τακτική, αλλά με το να είμαστε physical και να υπερισχύσουμε στην ρακέτα αμυντικά. Να είμαστε έτοιμοι».

Ο Ολυμπιακός χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Πόσο καλά τον γνωρίζεις: «Είχα παίξει με τον Μόντε Μόρις σε ένα Basketball Camp την senior σεζόν μου στο κολέγιο, πριν από 9 χρόνια. Αλλά την ίδια στιγμή πάντα τον εκτιμούσα γιατί αυτό ήταν ένα καμπ που με έβαλε στο προσκήνιο για την τελευταία μου χρονιά στο draft του ΝΒΑ, οπότε δεν ξέρω αν τα θυμάται πολύ καλά, αλλά έχω μια πολύ καλή σύνδεση από τότε με τον Μόντε».

Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό: «Είναι ένας τύπος που δεν κάνει λάθη. Σε όλη του την καριέρα είναι ένας master της αναλογίας ασίστ/λαθών. Ξέρει να χειρίζεται την μπάλα και να φτιάχνει τα plays, χωρίς να τα κάνει θάλασσα και αυτό προφανώς είναι κάτι που εκτιμάται πολύ».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού; Περισσότεροι από 250 θα είναι στην Βαρκελώνη για τον αγώνα: «Πάντα εκτιμούμε το γεγονός ότι είναι εκεί και μας υποστηρίζουν κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είναι ευλογία το να παίζεις εκτός έδρας με τόση υποστήριξη. Είναι μια υπέροχη εμπειρία κάθε φορά».

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League
Europa League 11.12.25

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Απόρρητο