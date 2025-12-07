Σενάρια από την Ισπανία για Ρεάλ Μαδρίτης και Πίτερς

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ, όμως την ίδια στιγμή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια στο εξωτερικό και για τον Άλεκ Πίτερς που αποτελεί μια από τις «κολώνες» του ερυθρόλευκου ρόστερ.

Ο Αμερικανός πάρουερ φόργουορντ είναι ένα από τα πιο «ελκυστικά» 4αρια στην Euroleague και είναι δεδομένο πως αρκετές ομάδες ψάχνουν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του, που δεν βρίσκονται εύκολα, ειδικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Πίτερς, στα 30 του πλέον, εξακολουθεί να έχει δευτερεύοντα ρόλο στον Ολυμπιακό πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ, κάτι που –όπως αναφέρεται– μπορεί να τον οδηγήσει να εξετάσει την προοπτική αλλαγής περιβάλλοντος.

Ο Πίτερς, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του το προηγούμενο καλοκαίρι, φέρεται να παραμένει ζεστή για τον Αμερικανό, με το «Solobasket» να βάζει… φωτιά για το μέλλον του Πίτερς στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, η βασίλισσα θα μπορούσε να τον εντάξει στο ρόστερ της χωρίς κόστος τον Ιούνιο του 2026, οπότε και λήγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τη Ρεάλ Μαδρίτης που παρακολουθεί στενά την περίπτωση του εδώ και καιρό, η… μισή Euroleague θα μπει στο… κόλπο για τον Αμερικανό, ειδικά από τη στιγμή που δεν ανανεώνει με τους Πειραιώτες.