Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη φετινή Euroleague, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έξι νίκες σε επτά αγώνες. Το βράδυ της Παρασκευής (31/10 στις 21:15) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, έκανε μια ανάρτηση στο X, κάνοντας αναφορά σε μια παλιότερη πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς.

Πριν την έναρξη της σεζόν, ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε τοποθετήσει τη Χάποελ στην τελευταία θέση της φετινής Euroleague, με τον Γιανάι να αναδημοσιεύει το σχετικό απόσπασμα γράφοντας «Quick reminder», δηλαδή «γρήγορη υπενθύμιση».

Η ανάρτηση του προέδρου της Χάποελ

Από την πλευρά του, πάντως ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε με σεβασμό για τον αποψινό του αντίπαλο, Ολυμπιακό:

«Θα παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος, στο Final Four, στον τελικό. Έχουν μεγάλη εμπειρία και τους σεβόμαστε πολύ, αλλά όπως είπα, αυτός ο αγώνας είναι μια ακόμη πρόκληση για εμάς και την αποδεχόμαστε. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, να χτίσουμε εμπειρία από παιχνίδια σαν κι αυτό. Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλή δύναμη από τους οπαδούς του, αλλά ταυτόχρονα και από το ιδιαίτερο ταλέντο του και τους δημιουργούς του», είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας προπονητής.