Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και ψάχνει επιστροφή στις νίκες
Euroleague 31 Οκτωβρίου 2025 | 08:50

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και ψάχνει επιστροφή στις νίκες

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στο ΣΕΦ (31/10, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Δύο μέρες μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15), για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν την επιστροφή στις νίκες.

Οι Πειραιώτες έπεσαν στο 4-3, μετά την ήττα από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ οι Ισραηλινοί βρίσκονται μόνοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 6-1.

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός

Στα αγωνιστικά, ο Παπανικολάου έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του κόουτς Μπαρτζώκα, ενώ εκτός παραμένει ο (για πολλούς μήνες ακόμη) τραυματίας Μουσταφά Φαλ, αλλά και ο Έβανς, ο οποίος ωστόσο μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του και το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», όπως αποκάλυψε ο Έλληνας τεχνικός.

«Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και χθες που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της Euroleague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα το πληρώνεις όπως συνέβη χθες (29/10)».

Στον αντίποδα, ο κόουτς Ιτούδης δεν υπολογίζει τους Μαντάρ και Καμπόκλο, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ αμφίβολος είναι ο Κρις Τζόουνς.

Διαιτητές θα είναι οι Σρέτεν Ράντβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).

