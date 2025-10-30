Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Η Μονακό πέτυχε το «διπλό» στο ΣΕΦ νικώντας με 92-87 τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο κόουτς της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το κοντρολάρισμα των συναισθημάτων του, όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ενώ έχρισε τους Πειραιώτες φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τέλος αναφέρθηκε και στο μέλλον του στην Εθνική, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα συνεχίσει στο τιμόνι της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη συν. Τύπου:

«Ήταν καλή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Είναι νωρίς στη σεζόν. Κάναμε εξαιρετική δουλειά για 40’. Ακολουθήσαμε τακτικά το πλάνο κι αξίζαμε τη νίκη.

Δεν είναι ποτέ εύκολο για εμένα να παίζω εδώ. Είμαι ανταγωνιστικός και για 40’ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζω απέναντι σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το παρκέ που πέρασα 11 υπέροχα χρόνια. Τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ.

Κρατάω τις ασίστ του Τζέιμς. Θα μπορούσε να είχε παραπάνω, αλλά χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Ξέρουμε πως μπορεί να σκοράρει, παίρνει τις σωστές αποφάσεις πάντα. Ο Ντιαλό ήταν εξαιρετικός σε όλα, προσφέρει σε πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Όλοι μας έδωσαν από κάτι».

Aναφέρομενος στην Εθνική ο Σπανούλης είπε: «Θα μάθετε σύντομα τι θα γίνει (σ.σ χαμογελώντας)».