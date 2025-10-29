Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Ο Σπανούλης νίκησε ξανά στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 87-92 από τη Μονακό στο ΣΕΦ και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 4-3, με τους ερυθρόλευκους να στρέφουν την προσοχή τους πλέον στο ματς της ερχόμενης Παρασκευής με αντίπαλο την Χάποελ Τελ Αβίβ και πάλι στο φαληρικό γήπεδο.

Τρίτη σερί νίκη για τον Βασίλη Σπανούλη απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να έχουν σε ακόμα μία πολύ καλή μέρα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 23 πόντους. 17 είχε ο Βεζένκοφ, 14 ο Μιλουτίνοφ και 11 ο Χολ. Από τη Μονακό τεράστια ζημιά έκανε ο Ντιαλό με 27 πόντους, ενώ ο Τζέιμς είχε άλλους 23 και 10 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μονακό ξεκίνησε με σκληράδα όπως το συνηθίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ και καθυστερούσε την κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 3’ ήταν μπροστά στο σκορ με 8-1. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τη Μονακό να προηγείται με +3 και σκορ 8-5. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε ανοιχτό γήπεδο τόσο με τον Ντόρσεϊ όσο και με τον Νιλικίνα και πέρασε μπροστά στο σκορ με +1 και 17-16, στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοφ που έστειλε τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στο +4 και σκορ 20-16 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με την είσοδο του ΜακΚίσικ και του Γουόρντ στο παρκέ άλλαξε την λογική της αναμέτρησης, βρίσκοντας ανοιχτό γήπεδο και αιφνιδιασμούς, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι και το +7 και σκορ 30-23. Η Μονακό από εκείνο το σημείο και έπειτα έτρεξε ένα μικρό επιμέρους 6-0 και μείωσε σε 30-29 στο 16’. Η Μονακό συνέχισε να είναι physical στην άμυνα και έφερε το ματς στην ισοπαλία στο 19’ και σκορ 35-35. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Κώστα Παπανικολάου να σουτάρει για τρεις και να κάνει το 38-35 για τον Ολυμπιακό, ενώ η δεύτερη περίοδος τελείωσε με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει το 38-37, με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με έναν πόντο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με εμφανή πρόθεση να τροφοδοτήσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο low post και το έκανε με τον Σέρβο να βάζει 8 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιοδου, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με +3 και σκορ 49-46 στο 25’. Ο Μάικ Τζέιμς με τρίποντο έβαλε τη Μονακό και πάλι μπροστά με έναν και σκορ 51-52 στο 26’. Η Μονακό από το 54-54 έτρεξε ένα επιμέρους 7-0 με τους Τζέιμς και Ντιαλό και έφτασε να προηγείται με +7 και σκορ 54-61, 1.26’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Εκεί έγινε μία φάση που άλλαξε την ροή της αναμέτρησης και έβαλε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Οι διαιτητές σε μία «κοκορομαχία» μεταξύ Στραζέλ και Ντόρσεϊ έδωσε αντιαθλητικό στον Έλληνα γκαρντ και εκεί τα πράγματα άλλαξα. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με ένα προσωπικό σερί του Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό πίσω με -4 και σκορ 60-64.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός βρήκε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή με τον Ντόντα Χολ να δίνει αρκετά πράγματα σε άμυνα και επίθεση, βάζοντας έξι προσωπικούς πόντους που έκαναν το 66-69 στο 32’ και έφεραν τους Πειραιώτες στο -3. Η Μονακό συνέχισε να βρίσκει λύσεις από μακριά και έφτασε στο +8 και σκορ 68-76 στο 35.’ Ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 72-79 στο 36’.

Ο Ολυμπιακός δεν παραδόθηκε, ο καταπληκτικός Ντόρσεϊ έφτασε τους 20 πόντους και τις πέντε ασίστ και η ομάδα του αντίστοιχα έφτασε μέχρι και το 84-86 στο τελευταίο λεπτό. Το ματς όμως τελείωσε με τη Μονακό να είναι καλύτερη στις λεπτομέρειες και να επικρατεί με 92-87. Τζέιμς και Ντιαλό έκαναν μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό με 23 και 27 πόντους αντίστοιχα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιόβτσιτς, Ράκις, Μπαένα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (2/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 2, Γουόρντ 4 (0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 17 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 1, Μιλουτίνοβ 14 (5/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 11 (4/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2 (1/1 δίποντο, 0/6 τρίποντα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 10 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 9 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιάλο 27 (8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς 4, Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 3 (0/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Τζέιμς 23 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ)