Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Σπανούλης (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Ο πάλαι ποτέ εμβληματικός αρχηγός των ερυθρόλευκων έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα του συλλόγου και γι’ αυτό κάθε φορά που επιστρέφει στο φαληρικό στάδιο για τις «μάχες» των Πειραιωτών με τους Μονεγάσκους, καταχειροκροτείται από τους οπαδούς.

Δείτε το βίντεο με την είσοδο και την αποθέωση του Βασίλη Σπανούλη