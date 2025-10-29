Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Σπανούλης (vid)
Ο θρύλος του Ολυμπιακού και του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ.
- Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.
Ο πάλαι ποτέ εμβληματικός αρχηγός των ερυθρόλευκων έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα του συλλόγου και γι’ αυτό κάθε φορά που επιστρέφει στο φαληρικό στάδιο για τις «μάχες» των Πειραιωτών με τους Μονεγάσκους, καταχειροκροτείται από τους οπαδούς.
Δείτε το βίντεο με την είσοδο και την αποθέωση του Βασίλη Σπανούλη
- «Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
- Μπράουνσβαϊγκ – ΠΑΟΚ 88-79: Το πάλεψε αλλά λύγισε ο Δικέφαλος
- Βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-1)
- Πάλεψε η Καρδίτσα αλλά έχασε από τη Μερσίν (81-73)
- Το μήνυμα του Μπιανκόν μετά τα δύο γκολ του Γάλλου κόντρα στον Βόλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις