Sold out η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό (pic)

Την τρίτη του συνεχόμενη νίκη για να μεγαλώσει το σερί του ψάχνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται(29/10, 21:15) στο ΣΕΦ τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Στο 4-2 οι Πειραιώτες, στο 3-3 οι Μονεγάσκοι, μετά τα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του παιχνιδιού πως το ματς θα είναι sold out, με τον κόσμο της ομάδας να μην σταματά να στηρίζει έμπρακτα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην προσπάθεια που κάνει και την εφετινή σεζόν.

