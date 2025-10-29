Sold out η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό (pic)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους για την 7η αγωνιστική της Euroleague θα είναι sold out.
Την τρίτη του συνεχόμενη νίκη για να μεγαλώσει το σερί του ψάχνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται(29/10, 21:15) στο ΣΕΦ τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Στο 4-2 οι Πειραιώτες, στο 3-3 οι Μονεγάσκοι, μετά τα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του παιχνιδιού πως το ματς θα είναι sold out, με τον κόσμο της ομάδας να μην σταματά να στηρίζει έμπρακτα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην προσπάθεια που κάνει και την εφετινή σεζόν.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Φώτα, πάθος, φωνές, Θρύλος! Στην αποψινή αναμέτρηση με τη Μονακό (29/10, 21:15), το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! 🔥💪🏽
⁰Ακόμη ένα SOLD OUT από τον κόσμο μας, που δεν σταματά να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας! ❤🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ctcB8xyAvZ
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 29, 2025
