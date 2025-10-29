Ματσάρα στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μονακό για να συνεχίσει το σερί του

Την τρίτη του συνεχόμενη νίκη για να μεγαλώσει το σερί του ψάχνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται απόψε (29/10, 21:15) στο ΣΕΦ τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Στο 4-2 οι Πειραιώτες, στο 3-3 οι Μονεγάσκοι, μετά τα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης.

Πάνοπλος ο Ολυμπιακός

Στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκας θα έχει τους Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, που ξεκουράστηκαν κόντρα στη Μύκονο, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα με τον Κίναν Έβανς, που προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον, μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας, μιλώντας ενόψει της αποψινής αναμέτρησης αναφέρθηκε στα power rankings, τις επιλογές του στη βασική πεντάδα, αλλά στον Βασίλη Σπανούλη. «Η Μονακό είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της Ευρωλίγκας. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Καταρχήν δεν ξέρω πώς βγαίνει το ranking. Δεν ξέρω τις… προδιαγραφές. Η πεντάδα έχει σχέση με τη φόρμα του καθενός, με τα… με το πώς θέλουμε να είναι η πρώτη πεντάδα με βάση τον αντίπαλο και πώς θέλουμε να είναι και η δεύτερη πεντάδα γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι παραπάνω από 7-8 λεπτά είναι δύσκολο να παίξεις σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα, συνεχόμενα εννοώ».