Ολυμπιακός: Ο Έβανς προανήγγειλε την επιστροφή του στη δράση (pic)

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση, καθώς όπως ανέφερε και ο τεχνικός των ερυθρόλευκων, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Αμερικανός συμμετέχει από σήμερα, στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας.

Μάλιστα, ο Έβανς δημοσίευσε και μία φωτογραφία από την προετοιμασία και με τον δικό του τρόπο… επιβεβαίωσε την επιστροφή στη δράση, καθώς πλαισίωσε την ανάρτηση με μία κλεψύδρα, υποδηλώνοντας έτσι ότι το comeback είναι θέμα χρόνου.

Το story του Έβανς

Θυμίζουμε τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Έβανς στη Media Day του Ολυμπιακού πριν από το ματς με τη Μονακό (29/10): «Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια».

Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (29/10, 21:15) τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διατηρήσει το θετικό σερί που έχει στην Ευρώπη μετά τις νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν.

Μία μέρα πριν το παιχνίδι, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την πρώτη αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» στην προσεχή «διαβολοβδομάδα».

Οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό είναι οι: Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).