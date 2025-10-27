Η Euroleague ανανέωσε τα power rankings: Η θέση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Η δράση στη Euroleague έχει ξεκινήσει για τα καλά, καθώς μπαίνουμε στην 7η αγωνιστική με ακόμη μία «διαβολοβδομάδα».

Η διοργάνωση θέλησε να δώσει στη δημοσιότητα τα ανανεωμένα power rankings, μετά από τις πρώτες έξι στροφές. Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν στη δεύτερη θέση στην προηγούμενη κατάταξη, ενώ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη θέση, πλέον έχει πέσει στην τρίτη. Τεράστια άνοδο είχε η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στα αρχικά power rankings ήταν 11η, ενώ τώρα βρίσκεται ανάμεσα από τους δύο «αιώνιους» και τη δεύτερη θέση.

Η αναφορά στον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι μόνο έξι παίκτες έχουν συμμετάσχει και στους έξι αγώνες μέχρι στιγμής. Όταν είναι πλήρως υγιείς, οι ερυθρόλευκοι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ο συναγερμός έχει χτυπήσει με την εντός έδρας ήττα από την Μπάρτσα, την ήττα με 17 πόντους από τη Βίρτους και κάποιες ασυνέπειες στο παιχνίδι. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι πράσινοι δεν θα πάρουν «φωτιά» σύντομα».

Αναλυτικά τα power rankings της Euroleague

1. Ολυμπιακός

2. Χάποελ Τελ Αβίβ

3. Παναθηναϊκός

4. Μονακό

5. Φενέρμπαχτσε

6. Ερυθρός Αστέρας

7. Ζαλγκίρις Κάουνας

8. Παρί

9. Ρεάλ Μαδρίτης

10. Βίρτους Μπολόνια

11. Μπαρτσελόνα

12. Βαλένθια

13. Dubai BC

14. Ανατολού Εφές

15. Παρτίζαν

16. Μακάμπι Τελ Αβίβ

17. Αρμάνι Μιλάνο

18. Μπάγερν Μονάχου

19. Βιλερμπάν

20. Μπασκόνια