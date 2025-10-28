sports betsson
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28 Οκτωβρίου 2025 | 16:31

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης (29/10) με τη Μονακό στην Ευρωλίγκα και στη media day ενόψει της αναμέτρησης μίλησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων»και τους τραυματισμούς, ενώ μίλησε και για τον περσινό ημιτελικό απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου, τον οποίο, όπως τόνισε, δεν έχει στο μυαλό του αφού κοιτάζει μόνο το επερχόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Για το ματς με τη Μονακό:

«Πραγματικά δύσκολο παιχνίδι, πραγματικά physical παιχνίδι. Παίζουν πολύ physical μπάσκετ. Είναι καλά προπονημένοι και ξέρετε, εμείς πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε σκληρά αύριο αν θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τις προπονήσεις:

«Αλλά και πάλι δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε ομαδικές προπονήσεις γιατί είχαμε παιχνίδια και πολλά ταξίδια. Οπότε δεν κάναμε πολλές ομαδικές προπονήσεις. Αλλά ξέρετε, σήμερα θα είναι μία από αυτές. Και είναι πάντα καλό να βλέπεις τους τραυματίες παίκτες να επιστρέφουν και να βλέπεις γεμάτο το ρόστερ σου. Είναι πιο εύκολο και τα παιχνίδια αλλά και να δούμε τι προοπτικές έχουμε ως ομάδα».

Για το πώς διαχειρίζεται το κορμί του με τα συνεχή παιχνίδια:

«Πρέπει να βάλεις το μπάσκετ στην πρώτη θέση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και την αποθεραπεία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να σκέφτεσαι μόνο πότε είναι το επόμενο παιχνίδι, πότε είναι η επόμενη προπόνηση. Εντάξει, αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο, μερικές μέρες άδειας, μπορείτε να απολαύσεις λίγο κάποια άλλα πράγματα με την οικογένειά σου. Αλλά βασικά σε αυτά τα ταξίδια βάζεις μόνο το μπάσκετ νούμερο ένα και τέλος»

Για την απόδοση του Ντόντα Χολ:

«Είναι πολύ καλός παίκτης. Το έδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ότι έρχεται πρώτη φορά στη Euroleague και παίζει τα πρώτα παιχνίδια στη διοργάνωση. Όλοι ξέρουν τι μπορεί να κάνει. Ήταν απλώς θέμα χρόνου πότε θα βρει τον ρυθμό του. Είναι φυσιολογικό μερικές φορές στη νέα ομάδα να χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να επιστρέψεις στο στυλ παιχνιδιού σου. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είχε καλή απόδοση στην Μπάγερν και νομίζω ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού του».

Για τον ημιτελικό του Final Four με αντίπαλο τη Μονακό:

«Δεν ξέρω αν θα απαντήσω σωστά, αλλά δεν σκέφτομαι πολύ τι συνέβη πέρυσι στον ημιτελικό. Νέες ομάδες, νέο παιχνίδι. Αυτό που συνέβη, συνέβη πριν από τόσους μήνες και το έχουμε αφήσει πίσω μας. Σε σχέση με εκείνο το ματς, δεν είχαμε παίξει καλά, δεν ήμασταν σκληροί. Οπότε στο ματς αύριο πρέπει να είμαστε σκληροί και να πάρουμε τη νίκη».

