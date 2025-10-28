sports betsson
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28 Οκτωβρίου 2025 | 14:05

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Vita.gr
Στη media day του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τη Μονακό (29/10, 21:15), στο ΣΕΦ, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στο προσεχές ματς της Ευρωλίγκας με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, τα power rankings, τις επιλογές του στη βασική πεντάδα, αλλά και τα νεότερα από την κατάσταση του Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για τη Μονακό:

«Κοιτάξτε, από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της Ευρωλίγκας. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το ρεκόρ μας, δεν πρέπει να κοιτάμε το τι θα κάνουμε στον πρώτο γύρο ή τι πρόγραμμα έχουμε μετά. Πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό, να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και μπροστά στο κοινό μας να κερδίσουμε, κάτι που βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται καλή προσπάθεια, καλή απόδοση. Γενικά νιώθω αισιόδοξος γιατί η ομάδα μας με τις επιστροφές έχει γίνει πιο ισορροπημένη αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής και όσον αφορά το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέχρι στο παιχνίδι. Οπότε στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να το δείξουμε αύριο στο παιχνίδι»

Για τις προπονήσεις:

«Ξέρετε, οι προπονήσεις είναι είδος προς εξαφάνιση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί, ξέρετε, δύο γυρίσαμε παίζαμε Παρασκευή βράδυ, μετά παίξαμε Κυριακή πρωί, κάναμε μία προπόνηση στη Μύκονο, αλλά η οποία ήταν προπόνηση αποκατάστασης περισσότερο. Εχθές, μετά από δύο συνεχόμενα παιχνίδια, ήταν πάλι πιο πολύ ατομικές προπονήσεις και recovery προπόνηση. Σήμερα έχουμε μία προπόνηση που δεν μπορώ να πιαστούμε πολύ γιατί παίζουμε αύριο και την Παρασκευή και την Κυριακή. Οπότε, τα παιχνίδια ίσως και του ελληνικού πρωταθλήματος όταν προσφέρονται αυτά αλλά και κάποιες ελάχιστες προπονήσεις όταν κάνουμε στις μονές εβδομάδες μπορεί να μας δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα στην εκτέλεσή μας»

Για τις επιλογές του στη βασική πεντάδα:

«Κοιτάξτε, η πεντάδα έχει σχέση με τη φόρμα του καθενός, με τα… με το πώς θέλουμε να είναι η πρώτη πεντάδα με βάση τον αντίπαλο και πώς θέλουμε να είναι και η δεύτερη πεντάδα γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι παραπάνω από 7-8 λεπτά είναι δύσκολο να παίξεις σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα, συνεχόμενα εννοώ, οπότε έχει σχέση πολλές φορές ή ακόμα και εμένα είναι σχέση και το δικό μου σκεπτικό είναι αυτή η πεντάδα είναι πολύ αποτελεσματική με βάση τους αριθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια, Ξέρετε, εξαρτάται κάθε φορά από πολλά άλλα πράγματα δεν είναι NBA, διότι η πεντάδα είναι συγκεκριμένη κάθε φορά. Μπορεί να αλλάζει, μπορεί να μην αλλάζει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο γιατί θα το αποφασίζω πριν από κάθε ματς αυτό»

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον Βασίλη Σπανούλη:

«Ανταγωνιζόμαστε τη Μονάκο και μόνο έτσι το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω αλλιώς. Είμαι προπονητής του Ολυμπιακού. Τι να πω γι’ αυτό».

Για τα power rankings:

«Καταρχήν δεν ξέρω αυτό πώς βγαίνει το ranking. Δεν ξέρω ποιες… Τι προδιαγραφές υπάρχουν για κάποιος να είναι νούμερο ένα φαβορί. Ποιος αναλυτής το βγάζει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Και δεν μπορεί να αλλάζει κάθε μια-δύο εβδομάδες αυτό. Αν θέλεις κάποιες θεωρήσεις. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο σχήμα οξύμωρο. Δηλαδή, μας θεωρούν πρώτο φαβορί. Και εδώ πιέζει ο πλανήτης ότι ο Ολυμπιακός είναι ελλιπής. Άρα, δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς να πιστέψω. Προσπαθώ, όπως σας είπα, να μένω ανεπηρέαστος, να βλέπω την ομάδα τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται και πάντα να έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες που έχουμε γιατί τους θεωρώ πάρα πολλοί ικανούς.

Σας λέω, δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Από εμάς δεν θα ακούσετε ποτέ ότι είμαστε το πρώτο φαβορί, ότι θέλουμε να πάμε να κατακτήσουμε τη Ευρωλίγκα, ότι είμαστε ομαδάρα. Άλλοι το κάνουν αυτό. Εμείς θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα εδώ. Πιστεύουμε πολύ στο υλικό μας και πιστεύουμε πολύ στην τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος για αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Η διαχείριση μέσα στη χρονιά, η υγεία, είτε καμιά φορά και η τύχη».

Για τον Κίναν Έβανς:

«Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια»

