Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Μονακό
Την τριάδα διαιτητών που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Μονακό στο ΣΕΦ ανακοίνωσε η Euroleague.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (29/10, 21:15) τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διατηρήσει το θετικό σερί που έχει στην Ευρώπη μετά τις νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν.
Η τριάδα των διαιτητών
Μία μέρα πριν το παιχνίδι, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την πρώτη αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» στην προσεχή «διαβολοβδομάδα».
Οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό είναι οι: Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).
