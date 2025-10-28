Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (29/10, 21:15) τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διατηρήσει το θετικό σερί που έχει στην Ευρώπη μετά τις νίκες απέναντι σε Μακάμπι και Μπάγερν.

Η τριάδα των διαιτητών

Μία μέρα πριν το παιχνίδι, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την πρώτη αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» στην προσεχή «διαβολοβδομάδα».

Οι τρεις διαιτητές που θα βρεθούν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό είναι οι: Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).