Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Εύκολη νίκη με ένα καλό ημίχρονο και φουλ για διαβολοβδομάδα Euroleague ο Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες επικράτησαν εύκολα με σκορ 91-65 της Μυκόνου Betsson, σε ένα ιστορικό ματς για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς οι Μυκονιάτες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στη φυσική τους έδρα. Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Γουόρντ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Νιλικίνα (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοφ (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Λι (19 πόντοι).

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τον Ολυμπιακό ο οποίος πλέον στρέφει ξανά το βλέμμα του στη Euroleague, καθώς ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με Μονακό (29/10, 21:15) και Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15) στο ΣΕΦ.

Ανταγωνιστική η Μύκονος Betsson στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός απέκτησε γρήγορα προβάδισμα στο σκορ, με τον Μιλουτίνοφ να γράφει το 3-11, αλλά η Μύκονος Betsson με σερί και τρίποντο του Σκουλίδα πέρασε μπροστά (15-14). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και να έχουν προβάδισμα ενός πόντου (19-18).

Ίδια, πάνω-κάτω, εικόνα διαμορφώθηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό, όμως, να βρίσκει έναν κάποιο ρυθμό στην επίθεση και να αποκτάει μικρό προβάδισμα. Χολ και Αντετοκούνμπο έκαναν το 23-30, με το α’ μέρος να λήγει με πολύ χαμηλό και τον Ολυμπιακό να προηγείται με έξι πόντους (29-35).

Πάτησε γκάζι και το «καθάρισε» στο δεύτερο ο Ολυμπιακός

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα… πάτησε γκάζι, ανέβασε ρυθμό, πλησίασε τρόπον τινά στα στάνταρ της και μπόρεσε να φτάσει εύκολα στη νίκη. Με σερί 2-17 το 33-35 έγινε 35-52 και κάπου εκεί όλα τελείωσαν, με τον Ολυμπιακό να μην κοιτάει ποτέ ξανά πίσω του και να φτάνει σε μία πολύ εύκολη επικράτηση, με το 65-91 να λέει όλη την αλήθεια για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Μύκονος Betsson δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους φιλοξενούμενους σε καμία περίπτωση στο β΄μέρος και αρκέστηκε σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (7/8 βολές, 7 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς 5, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).