Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στις 13:00 από τη Μύκονο Betsson, ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (26/10) η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τα δύο παιχνίδια των «αιωνίων» αντιπάλων. Συγκεκριμένα, στις 13:00 η Μύκονος Betsson και ο Ολυμπιακός θα κοντραριστούν, στο πρώτο και ιστορικό παιχνίδι του συλλόγου στη φυσική του έδρα.
Οι Πειραιώτες έχουν 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους μετά τη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο και πριν τη «διαβολοβδόμαδα» και τις αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ για τη Euroleague.
Το δεύτερο και τελευταίο ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στις 15:30.
Η Βαθμολογία
- ΑΕΚ 4-0
- Ολυμπιακός 3-0
- ΠΑΟΚ 3-1
- Παναθηναϊκός 2-1
- Περιστέρι 2-1
- Καρδίτσα 2-1
- Μύκονος Betsson 1-1
- Προμηθέας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Κολοσσός 1-3
- Ηρακλής 1-3
- Άρης 1-3
- Πανιώνιος 0-4
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και τα ματς που έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Σάββατο 25/10
- ΠΑΟΚ – Περιστέρι 87-73
- Ηρακλής – ΑΕΚ 61-82
- Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90
- Καρδίτσα – Κολοσσός 75-73
Κυριακή 26/10
- Μύκονος Betsson– Ολυμπιακός 13:00
- Παναθηναϊκός – Προμηθέας 16:00
*Μαρούσι ρεπό
- LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
