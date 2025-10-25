Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
- Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν – «Τα πάω πολύ καλά μαζί του»
- Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικό στο Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 96-71 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, και έφτασε τις 4 νίκες στη σεζόν.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε την παρακάμερα από την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας, με στιγμές από τα αποδυτήρια και το παιχνίδι.
Στο βίντεο ξεχωρίζουν οι στιγμές των παικτών και του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «SAP Garden» και το ξενοδοχείο, με τους οποίους έβγαλαν φωτογραφίες, μοίρασαν αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους και μετά τη νίκη πανηγύρισαν όλοι μαζί.
Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός
- Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
- Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
- Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
- Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
- Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατομμυρίων ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις