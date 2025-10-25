Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικό στο Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 96-71 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, και έφτασε τις 4 νίκες στη σεζόν.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε την παρακάμερα από την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας, με στιγμές από τα αποδυτήρια και το παιχνίδι.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν οι στιγμές των παικτών και του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «SAP Garden» και το ξενοδοχείο, με τους οποίους έβγαλαν φωτογραφίες, μοίρασαν αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους και μετά τη νίκη πανηγύρισαν όλοι μαζί.

Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός