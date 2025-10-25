sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25 Οκτωβρίου 2025 | 13:40

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικό στο Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 96-71 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, και έφτασε τις 4 νίκες στη σεζόν.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε την παρακάμερα από την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας, με στιγμές από τα αποδυτήρια και το παιχνίδι.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν οι στιγμές των παικτών και του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «SAP Garden» και το ξενοδοχείο, με τους οποίους έβγαλαν φωτογραφίες, μοίρασαν αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους και μετά τη νίκη πανηγύρισαν όλοι μαζί.

Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός

YouTube thumbnail

Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
