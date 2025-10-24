Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις περιελάμβανε το τρίτο σκέλος της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο αφού αγωνίστηκαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, οι Πράσινοι παρουσιάστηκαν με πολλά προβλήματα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και έτσι ηττήθηκαν με 92-75 επί ιταλικού εδάφους, πέφτοντας στο 4-2.

Λίγο αργότερα, οι Ερυθρόλευκοι ήταν εντυπωσιακοί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, της οποίας και επιβλήθηκαν με 96-71. Έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 4-2 και πλέον έχουμε… εξαπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση.

Στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι με την Αναντολού Έφες (79-69), ενώ η Παρί έκανε… πάρτι στο Βελιγράδι διαλύοντας με 101-83 την Παρτίζαν.

Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91

Βιλερμπάν – Dubai BC 85-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 85-77

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 73-88

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 100-103

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 90-72

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 69-79

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75

Παρτίζαν – Παρί 83-101

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 28/10 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 28/10 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 28/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 28/10 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 28/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Dubai BC 28/10 στις 21:30

Παρί – Αναντολού Εφές 28/10 στις 21:45

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 28/10 στις 22:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 29/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μονακό 29/10 στις 21:15