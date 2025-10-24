Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής.
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Καταρρίπτεται ο αστικός μύθος για το «κουνούπι του λονδρέζικου μετρό»
- Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
- Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Τέσσερις αναμετρήσεις περιελάμβανε το τρίτο σκέλος της 6ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο αφού αγωνίστηκαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, οι Πράσινοι παρουσιάστηκαν με πολλά προβλήματα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και έτσι ηττήθηκαν με 92-75 επί ιταλικού εδάφους, πέφτοντας στο 4-2.
Λίγο αργότερα, οι Ερυθρόλευκοι ήταν εντυπωσιακοί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, της οποίας και επιβλήθηκαν με 96-71. Έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 4-2 και πλέον έχουμε… εξαπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση.
Στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι με την Αναντολού Έφες (79-69), ενώ η Παρί έκανε… πάρτι στο Βελιγράδι διαλύοντας με 101-83 την Παρτίζαν.
Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 92-91
Βιλερμπάν – Dubai BC 85-79
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 85-77
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 73-88
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 100-103
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 90-72
Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 69-79
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75
Παρτίζαν – Παρί 83-101
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 28/10 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 28/10 στις 20:00
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 28/10 στις 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 28/10 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 28/10 στις 21:30
Μπασκόνια – Dubai BC 28/10 στις 21:30
Παρί – Αναντολού Εφές 28/10 στις 21:45
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 28/10 στις 22:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 29/10 στις 20:00
Ολυμπιακός – Μονακό 29/10 στις 21:15
- Premier League: Νίκη «ανάσα» για τη Λιντς
- Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
- Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
- Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75: Τίποτα δεν λειτούργησε σωστά…
- Η εκτός γραμμής δήλωση του Τούντορ που δυσαρέστησε τη Γιουβέντους
- Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις