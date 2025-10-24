sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75: Τίποτα δεν λειτούργησε σωστά…
Μπάσκετ 24 Οκτωβρίου 2025 | 23:06

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75: Τίποτα δεν λειτούργησε σωστά…

Την χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός, με την Βίρτους να φτάνει εύκολα στη νίκη με σκορ 92-75. Αποβλήθηκε ο Αταμάν.

Σύνταξη
Ένας Παναθηναϊκός πολύ κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε στην Μπολόνια, με συνέπεια την ήττα με σκορ 92-75 από τη Βίρτους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να μην κάνουν απολύτως τίποτα απ’ ότι τους ζήτησε, με συνέπεια να εκνευριστεί στο τρίτο δεκάλεπτο και να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόνο οι Οσμάν, Ναν και Σορτς… διασώθηκαν του «πράσινου ναυαγίου», φοβεροί Παγιόλα, Σμάιλαγκιτς, Έντουαρντς και Μόργκαν από την πλευρά των νικητών.

«Λύγισε» και από τα προβλήματα ο Παναθηναϊκός, που είδε τους Χουάντσο και Ρογκαβόπουλο να παίζουν ελάχιστα και όντας λαβωμένοι λόγω διαστρεμμάτων, ενώ ήδη εκτός ελέω τραυματισμών ήταν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» πλέον έχουν ρεκόρ 4-2, με τη Βίρτους να τους πιάνει έχοντας τις ίδιες νίκες και ήττες. Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τρίτη, 28/10, 21:15, Telekom Center Athens) και Μονακό (Παρασκευή, 31/10, 20:00, Γαλλία) για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παγιόλα πέτυχε το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 9-6 της Βίρτους, ο Έντουαρντς το πήγε στους τέσσερις (14-10), αλλά ο Ναν με τρίποντο μείωσε στον πόντο (14-13). Ο Σμάιλαγκιτς με ρεσιτάλ αύξησε τη διαφορά στους έξι πόντους (19-13), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 19-15 μετά από βολές του Σορτς.

Στη δεύτερη περίοδο το «τριφύλλι» ήταν λες και… εξαφανίστηκε από το παρκέ της Μπολόνια. Καμία άμυνα πουθενά, με τον Τσέντι Οσμάν να παλεύει ολομόναχος και τη «ψαλίδα» να ανοίγει υπέρ των γηπεδούχων. Ο Μόργκαν με σερί πόντους έκανε το 24-18, Οσμάν και Σορτς μείωσαν στον πόντο (24-23), αλλά οι Τζάλοου, Μόργκαν και Ντιούφ δημιούργησαν σερί για το 34-25.

Έντουαρντς και Τζάλοου ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 40-29, με τον Οσμάν να συνεχίζει να παίζει ουσιαστικά μόνος τους Παγιόλα, Σμάιλαγκιτς, Τζάλοου να… εκτοξεύουν τη διαφορά στο +15 (48-33) και το πρώτο ημίχρονο να λήγει με καλάθι του Σλούκα και με το σκορ στο 48-35 υπέρ της Βίρτους.

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Παναθηναϊκό… χαμένο και τη Βίρτους, με μπροστάρη τον Έντουαρντς, να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Η διαφορά παρέμενε σταθερά στο 10+, με τα νεύρα από πλευράς φιλοξενούμενων να είναι πολλά. Με τον Εργκίν Αταμάν, μάλιστα, να φτάνει στο σημείο να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές σε… λίγα δευτερόλεπτα! Ο Τούρκος τεχνικός έγινε έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών να καταλογίσουν αντιαθλητικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν, διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα και μοιραία αποβλήθηκε.

Ο Έντουαρντς με σερί πόντους έκανε το 57-42 και ο Μόργκαν το 60-44. Μπήκε και ο Βιλντόζα στην εξίσωση, καθώς ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε πέντε σερί πόντους προς το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο έληξε με σκορ 69-53 υπέρ της Βίρτους Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 5 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Έντουαρντς 22 (6/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/6 βολές), Παγιόλα 7 (2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Νιάνγκ 8 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμάιλαγκιτς 14, Τέιλορ, Άλστον 4, Χάκετ (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μόργκαν 15 (3/4 τρίποντα), Τζάλοου 9 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντμ 2 ασίστ), Ντιούφ 8

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 15, Όσμαν 14 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας 8 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ρογκαβόπουλος 4, Γκραντ 5 (1/4 τρίποντα), Κουζέλογλου, Ναν 19 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ)

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean's 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
