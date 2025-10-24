Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 92-75: Τίποτα δεν λειτούργησε σωστά…

Ένας Παναθηναϊκός πολύ κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε στην Μπολόνια, με συνέπεια την ήττα με σκορ 92-75 από τη Βίρτους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να μην κάνουν απολύτως τίποτα απ’ ότι τους ζήτησε, με συνέπεια να εκνευριστεί στο τρίτο δεκάλεπτο και να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόνο οι Οσμάν, Ναν και Σορτς… διασώθηκαν του «πράσινου ναυαγίου», φοβεροί Παγιόλα, Σμάιλαγκιτς, Έντουαρντς και Μόργκαν από την πλευρά των νικητών.

«Λύγισε» και από τα προβλήματα ο Παναθηναϊκός, που είδε τους Χουάντσο και Ρογκαβόπουλο να παίζουν ελάχιστα και όντας λαβωμένοι λόγω διαστρεμμάτων, ενώ ήδη εκτός ελέω τραυματισμών ήταν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» πλέον έχουν ρεκόρ 4-2, με τη Βίρτους να τους πιάνει έχοντας τις ίδιες νίκες και ήττες. Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τρίτη, 28/10, 21:15, Telekom Center Athens) και Μονακό (Παρασκευή, 31/10, 20:00, Γαλλία) για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παγιόλα πέτυχε το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 9-6 της Βίρτους, ο Έντουαρντς το πήγε στους τέσσερις (14-10), αλλά ο Ναν με τρίποντο μείωσε στον πόντο (14-13). Ο Σμάιλαγκιτς με ρεσιτάλ αύξησε τη διαφορά στους έξι πόντους (19-13), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 19-15 μετά από βολές του Σορτς.

Στη δεύτερη περίοδο το «τριφύλλι» ήταν λες και… εξαφανίστηκε από το παρκέ της Μπολόνια. Καμία άμυνα πουθενά, με τον Τσέντι Οσμάν να παλεύει ολομόναχος και τη «ψαλίδα» να ανοίγει υπέρ των γηπεδούχων. Ο Μόργκαν με σερί πόντους έκανε το 24-18, Οσμάν και Σορτς μείωσαν στον πόντο (24-23), αλλά οι Τζάλοου, Μόργκαν και Ντιούφ δημιούργησαν σερί για το 34-25.

Έντουαρντς και Τζάλοου ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 40-29, με τον Οσμάν να συνεχίζει να παίζει ουσιαστικά μόνος τους Παγιόλα, Σμάιλαγκιτς, Τζάλοου να… εκτοξεύουν τη διαφορά στο +15 (48-33) και το πρώτο ημίχρονο να λήγει με καλάθι του Σλούκα και με το σκορ στο 48-35 υπέρ της Βίρτους.

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Παναθηναϊκό… χαμένο και τη Βίρτους, με μπροστάρη τον Έντουαρντς, να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Η διαφορά παρέμενε σταθερά στο 10+, με τα νεύρα από πλευράς φιλοξενούμενων να είναι πολλά. Με τον Εργκίν Αταμάν, μάλιστα, να φτάνει στο σημείο να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές σε… λίγα δευτερόλεπτα! Ο Τούρκος τεχνικός έγινε έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών να καταλογίσουν αντιαθλητικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν, διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα και μοιραία αποβλήθηκε.

Ο Έντουαρντς με σερί πόντους έκανε το 57-42 και ο Μόργκαν το 60-44. Μπήκε και ο Βιλντόζα στην εξίσωση, καθώς ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πέτυχε πέντε σερί πόντους προς το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο έληξε με σκορ 69-53 υπέρ της Βίρτους Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 5 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Έντουαρντς 22 (6/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/6 βολές), Παγιόλα 7 (2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Νιάνγκ 8 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμάιλαγκιτς 14, Τέιλορ, Άλστον 4, Χάκετ (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μόργκαν 15 (3/4 τρίποντα), Τζάλοου 9 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντμ 2 ασίστ), Ντιούφ 8

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 15, Όσμαν 14 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλούκας 8 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ρογκαβόπουλος 4, Γκραντ 5 (1/4 τρίποντα), Κουζέλογλου, Ναν 19 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ)