Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη (15/10, 21:15) τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν.

Μεταξύ άλλων ο Τούρκος τεχνικός εξήγησε πως όσον αφορά το ροτέισον δεν προτίθεται να χρησιμοποιεί σε κάθε παιχνίδι και τους 12 διαθέσιμους παίκτες, τονίζοντας οτι στο παρκέ θα μένει εκείνος που εκμεταλλεύεται περισσότερο τα λεπτά που του δίνει ο ίδιος.

Οσον αφορά τον Ναν, αποκάλυψε πως ο Αμερικανός γκαρντ αισθάνεται καλύτερα και πως αν το πρωί της Τετάρτης δεν αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο τότε θα είναι διαθέσιμος κανονικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν

Για τις δυσκολίες στην προετοιμασία της ομάδας του: «Δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη».

Για την κατάσταση του Κέντρικ Ναν και το αν θα πάρει μέρος στο ματς με τη Βιλερμπάν: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».

Για το αν το αρνητικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό θα επηρεάσει το «τριφύλλι»: «Δεν νομίζω πως ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αφού χάσαμε με 4 πόντους στο τελευταίο σουτ. Θα υπάρχει και ο δεύτερος γύρος στο ΟΑΚΑ, δεν έχουμε πρόβλημα».

Για το αν θα ανοίξει το ροτέισιον με αντίπαλο τη Βιλερμπάν: «Χρειαζόμαστε νίκες. Το ροτέισιον είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το ροτέισιον για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».