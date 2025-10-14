Παπαγιάννης: «Ο Παναθηναϊκός είναι η αγάπη μου…»

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε δηλώσεις σε συνδρομητικό κανάλι, λίγο πριν από το ματς της Αναντολού Εφές εναντίον του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως για εκείνον η ομάδα των πράσινων είναι η μεγάλη του αγάπη.

Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τον Παναθηναϊκό και στην ερώτηση σχετικά με το αν θα επέστρεφε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί σε ένα από τους δύο «αιωνίους», ο ίδιος εξέφρασε καθαρά την προτίμησή του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Παπαγιάννης:

Για το αν υπάρχει για εκείνον το σενάριο επιστροφής του στην Ελλάδα: «Για να είμαι ειλικρινής ήθελα να μείνω στο εξωτερικό. Περνάω καλά εκτός. Σίγουρα μου λείπουν η καθημερινότητα που είχα εδώ, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου».

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν σε περίπτωση επαναπατρισμού του θα ήταν ανοιχτός και για τους δύο «αιωνίους» ή μόνο τον Παναθηναϊκό, είπε: «Ξέρετε πιστεύω τα συναισθήματά μου για τον Παναθηναϊκό, οπότε η απάντηση είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα η αγάπη μου για μένα».