Γράφει Ιστορία στο Ολυμπιακός – Εφές ο Κώστας Παπανικολάου

O Κώστας Παπανικολάου έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού και συνεχίζει φτάνοντας σε σπουδαία ρεκόρ.

Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας ετοιμάζεται να πετύχει κάτι φοβερό στο ματς της Τρίτης (14/10, 21:15) κόντρα στην Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 4η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Τα ρεκόρ του «Παπ»

Συγκεκριμένα, ο Παπανικολάου αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 400 συμμετοχών στην κορυφαία διοργάνωση! Αυτή τη στιγμή έχει 399 συμμετοχές από το 2009 μέχρι σήμερα, ενώ δεν έπαιξε στη διοργάνωση τη σεζόν 2014/15 και σε μόλις επτά αγώνες τη σεζόν 2015/16 λόγω της θητείας του στο NBA (Χιούστον Ρόκετς και Ντένβερ Νάγκετς).

Ο Παπανικολάου βρίσκεται αυτή τη στιμή στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από Σέρχιο Γιουλ (450 αγώνες), Κώστα Σλούκα (429), Κάιλ Χάινς (425) και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405). Είναι παράλληλα πρώτος στην ιστορία της Euroleague με συμμετοχές σε αρχικές πεντάδες και έβδομος σε χρόνο συμμετοχής.