Ολυμπιακός: Βράβευσε τον Κώστα Παπανικολάου (vid)
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του πειραϊκού συλλόγου.
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός έφτασε τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στους ερυθρόλευκους.
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον αρχηγό και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή για εκείνον.
Δείτε βίντεο από το στιγμιότυπο
Ντεμπούτο για τον Όμηρο Νετζήπογλου στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Dubai B.C. για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και με τους τραυματισμούς των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναγκάστηκε να κοιτάξει βαθύτερα στον πάγκο.
Συγκεκριμένα στην δεύτερη περίοδο, ο Έλληνας κόουτς σήκωσε τον Όμηρο Νετζήπογλου για να πάρει κάποια λεπτά στην θέση του γκαρντ, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη Euroleague.
