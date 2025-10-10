Ολυμπιακός: Βράβευσε τον Κώστα Παπανικολάου (vid)

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βράβευσαν τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός έφτασε τις 748 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στους ερυθρόλευκους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον αρχηγό και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή για εκείνον.

