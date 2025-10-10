Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο χώρο υποδοχής στο ΣΕΦ (vid)

Σε νέο επίπεδο ανεβαίνει η εμπειρία φιλοξενίας του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, καθώς ο χώρος υποδοχής των επισήμων ανακαινίστηκε και απέκτησε νέα ταυτότητα.

Από το αποψινό (10/10) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Dubai BC (21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague, οι καλεσμένοι των «ερυθρολεύκων» θα υποδέχονται πλέον στο Arrena VIP Lounge, έναν σύγχρονο και κομψό χώρο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του συλλόγου με το φυσικό μεταλλικό νερό Arrena, χορηγό που κοσμεί και τη φανέλα της ομάδας.

Η νέα αίθουσα προσφέρει αναβαθμισμένες παροχές, πιο φρέσκο design και αισθητική που αντικατοπτρίζει τη δυναμική του Ολυμπιακού, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα άνετο περιβάλλον για τους επισήμους και τους συνεργάτες της ομάδας. Τα εγκαίνια του Arrena VIP Lounge θα πραγματοποιηθούν πριν το τζάμπολ του αποψινού αγώνα.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Arrena VIP Lounge στο ΣΕΦ

«Η εμπειρία VIP… τώρα έχει νέο όνομα.

Το αγαπημένο σας VIP Lounge μετονομάστηκε σε Arrena VIP Lounge και εγκαινιάζει μια νέα εμπειρία πολυτέλειας, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανώτερη ατμόσφαιρα φιλοξενίας.

Σας περιμένουμε απόψε στο ματς με την Ντουμπάι, για να ζήσουμε μαζί την έναρξη αυτής της νέας εποχής!»