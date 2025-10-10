Μεταγραφή για τη Dubai BC πριν τον Ολυμπιακό (pic)
Την απόκτηση του Τάραν Άρμστρονγκ ανακοίνωσε η Dubai BC λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα.
- Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες – Πώς θα τους εντοπίσετε
- Τι στοιχειοθετεί επικίνδυνη οδήγηση: Εγκύκλιος της Εισαγγελίας Εφετών για εφαρμογή του νέου ΚΟΚ
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία τη Γαρυφαλλιάς - Τη χτυπά στο κεφάλι και πέφτει αναίσθητη
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της Euroleague, η Dubai BC ενισχύεται με την απόκτηση του Αυστραλού, Τάραν Άρμστρονγκ. O 23χρονος έρχεται να δώσει βοήθεια στην περιφέρεια, μετά και τον τραυματισμό του Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2-3 μήνες.
Ο Άρμστρονγκ είχε two-way συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου έπαιξε κυρίως για την ομάδα της G-League, Σάντα Κρουζ Γουόριορς.
Σε 11 παιχνίδια στη G-League στο τέλος της σεζόν 2024-25, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 11,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 8,2 ασίστ ανά παιχνίδι. Στο NBL με τους Τάιπανς, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 17,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά παιχνίδι.
Η ανακοίνωση της Dubai BC
Welcome home, Taran🖤🤎🤍 pic.twitter.com/nWGZOs5sVs
— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 10, 2025
- Νέο πρόβλημα για τη Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού: Εκτός προπόνησης ο Όλμο (pic)
- Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ντόντσιτς καλώντας τον στο ΟΑΚΑ (vid)
- Μπάρκλεϊ: «Μακάρι να με αγαπούσε κάποιος όπως οι Μπακς τον Αντετοκούνμπο» (vid)
- Ο Εμπαπέ στο πλευρό του Γιαμάλ: «Αφήστε τον, είναι μόλις 18…» (vid)
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο χώρο υποδοχής στο ΣΕΦ (vid)
- Και τωρα… γοργόνες και μάγκες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις