Ολυμπιακός: Με απουσίες κόντρα στην Dubai BC στο γεμάτο ΣΕΦ

Πρώτο ματς της σεζόν στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να μπουν με το… δεξί στο γήπεδό τους για τη φετινή σεζόν και επιζητούν τη νίκη στις 21:15 κόντρα στη Ντουμπάι, αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Το ρεκόρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι 1-1, μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια (96-102) και την ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (89-77). Την περασμένη Κυριακή (5/10) ο Ολυμπιακός μπήκε με «κατοστάρα» στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, περνώντας άνετα από το Κλειστό του Αγίου Θωμά με σκορ 100-81 επί του Αμαρουσίου. Η Ντουμπάι BC έχει επίσης ρεκόρ 1-1 (νίκη 89-76 επί της Παρτιζάν, ήττα 103-81 από τη Μονακό).

Τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός

Στα αγωνιστικά ο Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα. Πέραν των γνωστών απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον γλουτιαίο μηρό. Νοκ άουτ για το αποψινό ματς είναι και οι Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ ο Ντόντα Χολ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και θα δώσει κανονικά το «παρών».