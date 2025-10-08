Euroleague: Στη Βιέννη θα γίνει το παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό (pics)

Έγινε γνωστή η έδρα της Παρτιζάν για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Η σερβική ομάδα μέσω κοινωνικών δικτύων ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 14 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο Βελιγράδι θα διοργανωθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα η Παρτιζάν να αναζητεί έδρα για τα τρία παιχνίδια που θα φιλοξενήσει εκείνο το διάστημα. Στις υποψήφιες πόλεις είναι επίσης το Βερολίνο και η Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Στη σημερινή συνάντηση με τον κ. Peter Hacker, Δημοτικό Γραμματέα Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού της πόλης της Βιέννης, επιβεβαιώθηκε ότι η Παρτιζάν ουσιαστικά θα φέρει την Euroleague στην αυστριακή πρωτεύουσα!

Ο αγώνας Παρτιζάν – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου στη Βιέννη, με μεγάλη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές!

Ανυπομονούμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους μας από την Αυστρία και τις γειτονικές χώρες, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε μαζί την Ορθόδοξη Πρωτοχρονιά και είμαστε σίγουροι ότι η Βιέννη θα είναι ένα πραγματικό γήπεδο για την ομάδα μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η σέρβικη ομάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ostoja Mijailovic (@ostoja_mijailovic)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τόσο η Παρτιζάν όσο και ο Ολυμπιακός μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν ρεκόρ 1-1.