Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη σειρά παιχνιδιών σε Euroleague και Stoiximan GBL, καθώς υποδέχεται την Dubai BC στο ΣΕΦ, εν συνεχεία κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό και από βδομάδα μπαίνει σε διπλή αγωνιστική με Εφές (εντός) και Μακάμπι (εκτός). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και σπουδαία παιχνίδια και την ίδια στιγμή, είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν έπαιξε με το Μαρούσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στα επόμενα παιχνίδια. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί, ωστόσο σε πρώτη φάση μοιάζει δύσκολο να είναι διαθέσιμος και στο 100% για την αναμέτρηση με την Dubai BC την Παρασκευή (12/10, 21:15) στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Φουρνιέ, όμως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται να μπαίνει στην πιο σημαντική… αποστολή τη φετινή σεζόν ο Τάισον Γουόρντ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού είναι μια επιλογή του Μπαρτζώκα και αποτελεί μία προσθήκη κλειδί για τη φετινή σεζόν στο λιμάνι. Μετά την καταπληκτική χρονιά που έκανε με τη φανέλα της Παρί, ο Ολυμπιακός «έτρεξε» να τον κάνει δικό του και μετά τα πρώτα επίσημα ματς της σεζόν είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή των ερυθρόλευκων.

Αν και ακόμη είναι σε φάση προσαρμογής και ο Έλληνας τεχνικός προσπαθεί να τον εντάξει σιγά σιγά στο ροτέισον και στα «θέλω» του, η εικόνα του είναι εξαιρετική και δείχνει ότι με την αθλητικότητα του, αλλά και το σουτ του μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός και τα νούμερα του Γουόρντ

Στη Euroleague μετά από τα δύο πρώτα ματς έχει 12:30 λεπτά συμμετοχής με 9 πόντους μέσο όρο και 100% στο δίποντο, 90% στις βολές και 50% στο τρίποντο, μαζί με 2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ και συνολικά 13 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στην αναμέτρηση με το Μαρούσι είχε 14 πόντους, με 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και δείχνει ότι έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό.

Στον Ολυμπιακό μιλούν με τα καλύτερα λόγια και για τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και για τον χαρακτήρα του και είναι θέμα χρόνου να πάρει και περισσότερο χρόνο, καθώς ο Μπαρτζώκας ποντάρει πολλά στο παιχνίδι του.

Η αγωνιστική κατάσταση του Φουρνιέ, σε συνάρτηση με το καλό ξεκίνημα του Γουόρντ φαίνεται ότι μπορεί να δώσει μια μεγάλη ευκαιρία στον Αμερικανό φόργουορντ να πάρει περισσότερα λεπτά στο παρκέ και να καλύψει μαζί με τον Παπανικολάου το κενό του Γάλλου, εφόσον αυτός δεν αγωνιστεί.

Ο Γουόρντ έχει εξαιρετικά νούμερα για τα λεπτά που αγωνίζεται και συγκριτικά και με τις υπόλοιπες μεταγραφές του Ολυμπιακού δείχνει να έχει εγκλιματιστεί πολύ γρήγορα στο «θέλω» του προπονητή και της ομάδας. Και μια πιθανή απουσία του Φουρνιέ από το ματς με την Dubai και ενδεχομένως από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να του δώσει περισσότερες αρμοδιότητες και να το ρίξει στα… βαθιά. Κάτι που θέλει και ο ίδιος και ο Μπαρτζώκας…