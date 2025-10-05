Η «πλήρης» εμφάνιση του Νιλικίνα στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Ο Φρανκ Νιλικίνα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.
Ο Ολυμπιακός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα αφού πέρασε από το Μαρούσι με 100-81 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία ώστε ο Φραν Νιλικίνα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους, αφού τις προηγούμενες μέρες είχε προτιμηθεί να μείνει εκτός από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague καθώς έπρεπε να συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό προπονήσεων.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον Γάλλο για 20 λεπτά δίνοντάς του την ευκαιρία να βρεθεί με τους συμπαίκτες του να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Τι έκανε όμως ο 27χρονος γκαρντ; Ο Νιλικίνα λοιπόν μέτρησε 12 πόντους (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), μοιράζοντας μάλιστα 4 τελικές πάσες, ενώ πρόλαβε να κατεβάσει και 3 ριμπάουντ, έχοντας μάλιστα και μηδέν λάθη!
Γενικά ο Γάλλος ήταν αρκετά επιθετικός στις κινήσεις του, έψαξε σε κάθε ευκαιρία τους συμπαίκτες του και επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μπαρτζώκα πως είναι πολύ έξυπνος παίκτης και μπορεί να καταλάβει γρήγορα τον τρόπο παιχνιδιού των Πειραιωτών.
Η εμφάνιση του Νιλικίνα:
