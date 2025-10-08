Στην Dubai BC ο Άρμστρονγκ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό
Eνίσχυση για την Dubai BC, καθώς συμφώνησε με τον Αυστραλό γκαρντ Τάραν Άρμστρονγκ, ο οποίος βρισκόταν στους Γουόριορς με two-way συμβόλαιο.
Σημαντική ενίσχυση για την Dubai BC, καθώς συμφώνησε με τον Αυστραλό γκαρντ Τάραν Άρμστρονγκ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ESPN, ο Αυστραλός συμφώνησε σε όλα με την ομάδα από τα Εμιράτα και έρχεται να δώσει βοήθεια στην περιφέρεια, μετά και τον τραυματισμό του Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2-3 μήνες.
Ποιος είναι ο Άρμστρονγκ που έκλεισε στην Dubai BC
Ο Τάραν Άρμστρονγκ έρχεται από ένα two-way συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου έπαιξε κυρίως για την ομάδα της G-League, Σάντα Κρουζ Γουόριορς.
Σε 11 παιχνίδια στη G-League στο τέλος της σεζόν 2024-25, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 11,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 8,2 ασίστ ανά παιχνίδι.
Στο NBL με τους Τάιπανς, ο Άρμστρονγκ είχε μέσο όρο 17,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά παιχνίδι.
