Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Πρεμιέρα για την Dubai BC στη Euroleague, με τον Φιλίπ Πετρούσεφ να μιλά για τη νέα σεζόν που ξεκινά στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Παράλληλα, ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά σε προσωπικό επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τον ενθουσίασε το πλάνο που του έδειξαν οι άνθρωποι της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι δηλώσεις του Φιλίπ Πετρούσεφ:

«Το φετινό καλοκαίρι συνέβησαν πολλά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, επειδή πραγματικά εύχομαι σε όλους να έχουν μια καλή σεζόν. Τελικά, με ενθουσίασε το πρότζεκτ της Ντουμπάι. Μίλησα με τον προπονητή για τους στόχους και όλα έκαναν το κλικ. Είναι ένας σύλλογος που δουλεύει στα πρότυπα του ΝΒΑ. Αυτή την στιγμή αισθάνομαι πολύ χαρούμενος εδώ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν».

Για την απόφασή του να πάει στην Dubai BC: «Υπήρχε ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, αλλά η Dubai BC έδειξε ότι με ήθελε περισσότερο».

Για το ότι δεν παρέμεινε στον Ερυθρό Αστέρα: «Ήμουν ανοιχτός σε όλα τα ενδεχόμενα. Ξαναλέω, συνέβησαν πολλά. Δεν θα μιλήσω τώρα για αυτά, ίσως να το κάνω κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον».