Πέσιτς για Πετρούσεφ: «Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και τον εαυτό του;»

«Καρφιά» του Σέρβου ομοσπονδιακού προπονητή, Σβέτισλαβ Πέσιτς προς τον Φίλιπ Πετρούσεφ για τη συμπεριφορά του παίκτη του στον αγώνα με την Πορτογαλία.

Η Σερβία αντιμετώπισε τους Ίβηρες για την 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025, με τον πρώην φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Dubai BC να ρίχνει γροθιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο, με τον Σέρβο να αποβάλλεται έπειτα από εξέταση του instant replay. Επιπλέον, η FIBA ανακοίνωσε και την τιμωρία του 25χρονου ψηλού,

Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸 🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne — Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025

Ο Πέσιτς μιλώντας για το περιστατικό δεν χαρίστηκε στον Πετρούσεφ, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές απαγορεύονται στο χώρο του μπάσκετ και πως ελπίζει ο παίκτης του να μάθει από αυτό.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:

«Σχολιάζω μόνο γεγονότα στο μπάσκετ. Και αυτό δεν είναι μπάσκετ – είναι θέμα πειθαρχίας! Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και για τον εαυτό του; Ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό όσο είμαι εγώ προπονητής. Απαγορεύεται! Θα τον συγχωρήσω, γιατί μπορεί να συμβεί, αλλά ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν πρέπει να προκαλεί τέτοια περιστατικά. Ελπίζουμε ότι ο Φίλιπ έμαθε κάτι από αυτό. Και θα μάθει!»