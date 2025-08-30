Πέσιτς για Πετρούσεφ: «Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και τον εαυτό του;»
Ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, κριτίκαρε έντονα τον Φίλιπ Πετρόυσεφ μετά την αντιαθλητική συμπεριφορά του στο ματς με την Πορτογαλία.
- Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο
- Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
- Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - «Όχι» από Γερμανία
- Τέλος οι εκπτώσεις έρχονται οι προσφορές στα καταστήματα
«Καρφιά» του Σέρβου ομοσπονδιακού προπονητή, Σβέτισλαβ Πέσιτς προς τον Φίλιπ Πετρούσεφ για τη συμπεριφορά του παίκτη του στον αγώνα με την Πορτογαλία.
Η Σερβία αντιμετώπισε τους Ίβηρες για την 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025, με τον πρώην φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Dubai BC να ρίχνει γροθιά στο στήθος του Ντιόγκο Μπρίτο, με τον Σέρβο να αποβάλλεται έπειτα από εξέταση του instant replay. Επιπλέον, η FIBA ανακοίνωσε και την τιμωρία του 25χρονου ψηλού,
Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸
🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne
— Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025
Ο Πέσιτς μιλώντας για το περιστατικό δεν χαρίστηκε στον Πετρούσεφ, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές απαγορεύονται στο χώρο του μπάσκετ και πως ελπίζει ο παίκτης του να μάθει από αυτό.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:
«Σχολιάζω μόνο γεγονότα στο μπάσκετ. Και αυτό δεν είναι μπάσκετ – είναι θέμα πειθαρχίας! Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και για τον εαυτό του; Ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό όσο είμαι εγώ προπονητής. Απαγορεύεται! Θα τον συγχωρήσω, γιατί μπορεί να συμβεί, αλλά ένας παίκτης της εθνικής ομάδας της Σερβίας δεν πρέπει να προκαλεί τέτοια περιστατικά. Ελπίζουμε ότι ο Φίλιπ έμαθε κάτι από αυτό. Και θα μάθει!»
- Η κλήρωση Μπόντο και Κοπεγχάγης στο Τσάμπιονς Λιγκ και η «μάχη» με τον Ολυμπιακό
- Διέρρευσε βίντεο από την παρουσίαση του Ουναΐ στη Τζιρόνα (vid)
- Πέσιτς για Πετρούσεφ: «Πού είναι ο σεβασμός για την ομάδα και τον εαυτό του;»
- Θα πάρει «ανάσα» ο Αμορίμ; Η Μάντσεστερ υποδέχεται την Μπέρνλι και…
- Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
- Μαθαίνουν το αναλυτικό πρόγραμμα σε Champions, Europa και Conference League οι ελληνικές ομάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις