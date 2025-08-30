Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.
Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurobasket ανάμεσα σε Πορτογαλία και Σερβία, ένα χτύπημα εκτός φάσης σε αντίπαλό του, έστειλε πρόωρα τον Φίλιπ Πετρούσεφ στα αποδυτήρια. Ο Σέρβος ψηλός έριξε γροθιά στο στομάχι του Ντιόγκο Μπρίτο, παρότι μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πάντα στο παιχνίδι κυλούσαν ήρεμα και χωρίς διακοπές ή εντάσεις.
Δείτε τι συνέβη:
EXPULSADO A LOS 4 MINUTOS ❌
A Petrusev se le ha ido la mano y le han descalificado por esta agresión a Diogo Brito pic.twitter.com/sDC8OtToyw
— nbamaniacs (@nbamaniacs) August 29, 2025
Οι διαιτητές του αγώνα εξέτασαν τα σχετικά ριπλέι όταν ο Πορτογάλος βρέθηκε στο έδαφος -παρότι αρχικά «έχασαν» τη φάση- και αμέσως απέβαλλαν τον ψηλό της Dubai BC. Με ανακοίνωσή της, η FIBA ενημέρωσε πια για την τιμωρία του 25χρονου φόργουορντ/σέντερ, η οποία περιλαμβάνει πρόστιμου 5.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα με τριετή αναστολή. Το οποίο σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα υποπέσει σε αντίστοιχο παράπτωμα, πέρα από οποιεσδήποτε άλλες ποινές, τότε αυτομάτως θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.
Η σχετική ανάρτηση της FIBA
FIBA statement following FIBA #EuroBasket 2025 game between Serbia and Portugal. pic.twitter.com/hB9VsBmbbv
— FIBA Media (@FIBA_media) August 29, 2025
Προς το παρόν πάντως, ο Φίλιπ Πετρούσεφ θα αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο ματς της Σερβίας, αυτό κόντρα στη Λετονία το απόγευμα του Σαββάτου (30/8, 18:00 / Novasports 4).
