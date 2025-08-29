sports betsson
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Εύκολο βράδυ για τους «Πλάβι»
Μπάσκετ 29 Αυγούστου 2025 | 23:32

Χωρίς να… θέλξει με την απόδοσή της, η Σερβία έκανε το καθήκον της κόντρα στην Πορτογαλία, επικράτησε με 80-69 και έκανε το 2/2 στον Α’ όμιλο.

Με το απόλυτο στον όμιλό της συνεχίζει η Σερβία, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Πορτογαλίας με 80-69, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.

Το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς δυσκολεύτηκε περίπου μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου από τους Ίβηρες. Από εκεί και έπειτα όμως έχτισε μια καλή διαφορά και χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, πήρε το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτει άλλους 18. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έπαιξε για 17 λεπτά έχοντας 4 πόντους, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε επειδή έριξε γροθιά στο στήθος αντιπάλου. Από την άλλη πλευρά, ο Ντιόγκο Μπρίτο είχε 22 πόντους και ο Τραβάντε Γουίλιαμς 15.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο 22 (4/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Βόιτσο 2, Γουίλιαμς 13 (3/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 11 (3/5 τρίποντα, 3 ασίστ) , Κεϊρόζ 2 (5 ριμπάουντ), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2 (7 ριμπάουντ), Σα, Λισμπόα 2 (4 ασίστ), Σα 2, Κέτα 6 (2/5 σουτ, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 2, Νίκολα Γιόβιτς 18 (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντο), Μπογκντάνοβιτς 7 (5 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς 6 (1), Βούκσεβιτς 6 (5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς 23 (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μίτσιτς (3 ασίστ), Γκούντουριτς 1 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στέφαν Γιόβιτς 2 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αβράμοβιτς 5 (1), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ)

World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Υπόθεση ψυχής» 29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
