Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Εύκολο βράδυ για τους «Πλάβι»

Με το απόλυτο στον όμιλό της συνεχίζει η Σερβία, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Πορτογαλίας με 80-69, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.

Το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς δυσκολεύτηκε περίπου μέχρι τα μέσα της πρώτης περιόδου από τους Ίβηρες. Από εκεί και έπειτα όμως έχτισε μια καλή διαφορά και χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, πήρε το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτει άλλους 18. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έπαιξε για 17 λεπτά έχοντας 4 πόντους, ενώ ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε επειδή έριξε γροθιά στο στήθος αντιπάλου. Από την άλλη πλευρά, ο Ντιόγκο Μπρίτο είχε 22 πόντους και ο Τραβάντε Γουίλιαμς 15.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο 22 (4/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Βόιτσο 2, Γουίλιαμς 13 (3/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 11 (3/5 τρίποντα, 3 ασίστ) , Κεϊρόζ 2 (5 ριμπάουντ), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2 (7 ριμπάουντ), Σα, Λισμπόα 2 (4 ασίστ), Σα 2, Κέτα 6 (2/5 σουτ, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 2, Νίκολα Γιόβιτς 18 (4/4 δίποντα, 2/2 τρίποντο), Μπογκντάνοβιτς 7 (5 ριμπάουντ), Μαρίνκοβιτς 6 (1), Βούκσεβιτς 6 (5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς 23 (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μίτσιτς (3 ασίστ), Γκούντουριτς 1 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στέφαν Γιόβιτς 2 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αβράμοβιτς 5 (1), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ)