Εσθονία – Λετονία 70-72: Πρώτη νίκη με ανατροπή

«Σεφτέ» στο φετινό Eurobasket 2025 έκανε η Λετονία, η οποία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Εσθονία, την οποία πάντως κατάφερε να νικήσει με 72-70, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι Εσθονοί ήταν εκείνοι που είχαν τα ηνία του αγώνα για όλο το πρώτο μέρος και μέχρι τα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου. Κάπου εκεί η αντεπίθεση της ομάδας του Λούκα Μπάνκι ξεκίνησε και έτσι κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κριστάπς Πορζίνγκις με 29 πόντους, ενώ ο Ρίτσαρντς Λόμαζ μέτρησε 9 και ο Αρτούρς Ζάγκαρς 8 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Αρτούρ Κονόντσουκ και ο Ματίας Τας είχαν από 13 πόντους έκαστος, για να προσθέσει άλλους 12 ο Κρίστιαν Κουλαμάε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 5 (1), Ραιέστε 7 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Τρέιερ 2 (3 ριμπάουντ), Τας 13 (3 ριμπάουντ), Βένε 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 8 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κουλαμάε 12 (1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26 (8/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 λάθη, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 6 (11 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9 (3/17 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκραζούλις 7 (1/1 τρίποντο), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ζόρικς 7 (2).

Η Εσθονία παρέμεινε άποντη για 10:42 λεπτά κόντρα στη Λετονία

Η Λετονία πήρε τη νίκη στο «νήμα» κόντρα στους Εσθονούς με 72-70, με την ομάδα του Χέικο Ρανούλα να πετυχαίνει ένα απίστευτο αρνητικό ρεκόρ, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει για 10:42 λεπτά.

Συγκεκριμένα, ο Κρίστιαν Κουλαμάε σκόραρε για το 61-54, 2:32 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, με τον ίδιο παίκτη να σπάει την «κατάρα» της αστοχίας, πετυχαίνοντας ένα καλάθι 1:51 πριν το τέλος του αγώνα για το 64-66.

Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έτρεξε ένα σερί 12-0, με τους Λετονούς να μένουν και εκείνοι χωρίς καλάθι για 5:08 λεπτά στην τέταρτη περίοδο, με τον Πορζίνγκις να «σπάει το ρόδι» από τη γραμμή των βολών.