Τουρκία – Τσεχία 92-78: Έκανε το 2/2 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Η Τουρκία επικράτησε με 92-78 της Τσεχίας και έκανε το 2/2 στο Eurobasket 2025, μετά και τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Λετονίας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε σε φανταστική μέρα τους Αλμπερέν Σενγκούν με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ και Τσέντι Όσμαν με 21 πόντους. Στην αντίπερα όχθη ξεχώρισε ο Μάρτιν Πετέρκα με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, μένοντας χωρίς νίκη στη διοργάνωση.

Οι Τσέχοι έμειναν στην διεκδίκηση του αγώνα για περίπου τρία δεκάλεπτα κυρίως χάρη στην επίδοση του Πετέρκα, όμως το επιθετικό κρεσέντο της ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν αυτό που τους κράτησε τη διαφορά μέχρι το τελευταίο buzzer.

Τρία λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης ο Αταμάν έκανε αλλαγή τον Σενγκούν στερώντας του την ευκαιρία για triple-double, δείχνοντάς του ότι προέχει η υγεία και η καλή του κατάσταση ενόψει της συνέχειας.

Μάλιστα ένα λεπτό πριν την τελευταία κόρνα, ο Σιπαχί αποχώρησε τραυματίας μετά από χτύπημα στην γάμπα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4 (3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Σανλί 2, Όσμαν 21 (4/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/10 βολές), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23 (8/9 δίποντα, 7/10 βολές, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Οσμανί 16 (2/3 τρίποντα), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Γιουρτσέβεν 2 (5 ριμπάουντ).

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9