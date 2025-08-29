Γερμανία – Σουηδία 105-83: Εύκολη νίκη και σούπερ Σρέντερ (vid)

Η Γερμανία είχε ένα ξεκούραστο μεσημέρι στο Τάμπερε, καθώς επικράτησε με 105-83 της Σουηδίας και έκανε το 2/2 στο δεύτερο γκρουπ του EuroBasket 2025 και τους Σουηδούς να παραμένουν χωρίς νίκη. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανέστατη στο παρκέ, με τα «πάντσερ» να ξεκουράζουν και τους βασικούς τους παίκτες.

Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη «κατοστάρα» των Γερμανών στη φετινή διοργάνωση, μετά και το επιβλητικό 106-76 της πρεμιέρας επί του Μαυροβουνίου. Για τα «πάντσερ» ξεχώρισε ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, πρώτος σκόρερ ήταν οΜέλβιν Πάντζαρ με 18 πόντους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άλεξ Μουμπρού δεν είναι ακόμη σε θέση να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του, καθώς ταλαιπωρείται από λοίμωξη, με τον συνεργάτη του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς να βρίσκεται στον γερμανικό πάγκο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπόνγκα 9 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 6, Λο 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τ. Ντα Σίλβα 7 (6 ριμπάουντ), Βάγκνερ 21 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάις 11 (4 ριμπάουντ), Σρούντερ 23 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χόλατς 3, Τίμαν 6 (4 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 6

ΣΟΥΗΔΙΑ: Άντερσον, Ράμστεντ 8 (2 ριμπάουντ), Φολκ 3 (5 ριμπάουντ), Μποργκ 11 (3/9 τρίποντα), Χάκανσον 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρκουσον 13 (4 ριμπάουντ), Σπάιρς 3, Γκάντεφορς 4, Πάντζαρ 18 (5/6 τρίποντα), Εντζιέ 12 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ)