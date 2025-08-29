Ο αθλητισμός ενώνει: Το «Forza Polonara» της γαλανόλευκης εξέδρας και η ελληνική απάντηση του Πολονάρα (pics)

Ο Ακίλε Πολονάρα ήταν ο μεγάλος απών από το Ελλάδα – Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket για τις δύο ομάδες, αφού ο Ιταλός φόργουορντ δίνει τη μάχη του με τη λευχαιμία. Στα 33 του, έχει ήδη νικήσει μία φορά τον καρκίνο και αυτή την περίοδο συνεχίζει τη θεραπεία για να τον νικήσει και δεύτερη φορά. Άλλωστε, ο Πολονάρα παρακολούθησε από το νοσοκομείο την ήττα της «σκουάντρα ατζούρα» από την ελληνική Εθνική, έχοντας ήδη δηλώσει στα ιταλικά media πως θα είναι ο μεγαλύτερος φαν της ομάδας.

Το ελληνικό «forza» και το ιταλικό «ευχαριστώ» από τον Πολονάρα

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης πάντως, ο Ακίλε Πολονάρα δεν μπορεί να μην χαμογέλασε λίγο παραπάνω, ασχέτως αποτελέσματος και μπασκετικού ενδιαφέροντος. Η τηλεοπτική μετάδοση και ο φωτογραφικός φακός κατέγραψαν μια από τις εικόνες του τουρνουά, με τους «Πελαργούς» -τους Έλληνες φιλάθλους της Εθνικής- να σηκώνουν πανό για να τον στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει.

«Forza Achille Polonara» ανέφερε το πανό των Ελλήνων που έδειξαν με αυτή τους την κίνηση την πραγματική σημασία και τον στόχο του αθλητισμού: να ενώνει και να εμπνέει τους ανθρώπους. Λίγη ώρα αργότερα, μέσω των social media, ο Πολονάρα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τους Έλληνες για την κίνησή τους αυτή και μάλιστα στα ελληνικά! «Σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός.