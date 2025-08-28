Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ελλάδα για το Eurobasket 2025, ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε με το μήνυμά του προς την Εθνική Ιταλίας.

Ο έμπειρος φόργουορντ, που δίνει με θάρρος τη δική του μάχη με τη λευχαιμία, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο παρκέ, ωστόσο παραμένει δίπλα στην ομάδα με την καρδιά και τη σκέψη του.

Διαβάστε αναλυτικά το μήνυμά του:

«Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια μου έχει μάθει να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια. Το Eurobasket αρχίζει σήμερα. Είστε στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για μια εβδομάδα. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Αδέλφια μου καλή τύχη. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα, να παίζετε με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο γύρω από τον λαιμό σας. Σας αγαπώ, πρωταθλητές».