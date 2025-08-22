«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντινάμο Σάσαρι προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, αποκτώντας τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του τη νέα περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Όπως έκανε γνωστό η Σάσαρι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, o 33χρονος forward που αν πάνε όλα κατ’ ευχήν θα έχει νικήσει δύο φορές τον καρκίνο, θα επιστρέφει για να φορέσει ξανά τη φανέλα της μετά από 6 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ με ομάδες όπως οι Μπασκόνια, Φενέρμπαχτσε, Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και τιμημένος που επιστρέφω “σπίτι”! Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή Μπούλερι για την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί μια σπουδαία σεζόν και να πετύχουμε μεγάλες στιγμές!», δήλωσε ο ίδιος ο Πολονάρα, ο οποίος αποδεικνύει πως είναι η επιτομή του «μαχητή», καθώς δεν τα παρατάει ποτέ.

