Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.
Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του δίνει ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος κάνει θεραπεία για να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία, λίγο καιρό αφού αντιμετώπισε επιτυχώς τον καρκίνο στους όρχεις.
Ο Ιταλός ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπειών και περιμένει τη μεταμόσχευση μυελού των οστών που θα πραγματοποιηθεί το πιθανότερο τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, φάνηκε αισιόδοξος ότι θα ξαναπαίξει μπάσκετ και για αυτό το λόγο άλλωστε σημείωσε πως αποδέχθηκε της πρόταση της Σάσαρι αντί αυτή της Μπολόνια για τη θέση του σκάουτερ.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ακίλε Πολονάρα:
«Είμαι πολύ καλά. Μόλις ολοκλήρωσα τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας και τώρα υποβάλλομαι σε κάποιες εξετάσεις προτού επιστρέψω στην Μπολόνια για να περιμένω τη μεταμόσχευση. Πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί ο πιο συμβατός δότης μυελού των οστών, μια διαδικασία που όπως μου είπαν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν όλα πάνε καλά, θα είμαι έτοιμος για επέμβαση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», τόνισε ο 33χρονος.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν μου είπαν πως έχω λευχαιμία, ένιωσα μπερδεμένος γιατί και ο γιατρός δεν ήξερε πώς να μου το πει, προσπαθούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Όσο περνούσαν οι μέρες όμως τα πράγματα γίνονταν καλύτερα. Ο πρώτος γύρος χημειοθεραπείας πήγε πολύ καλά, οι γιατροί έλεγαν πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Κι ο δεύτερος γύρος ήταν αρκετά έντονος, αλλά με εξαιρετικά αποτελέσματα».
Για την πρόταση της Βίρτους Μπολόνια να αναλάβει θέση στο τμήμα σκάουτινγκ που απέρριψε και αυτή της Σάσαρι να επιστρέψει στο παρκέ: «Η Βίρτους μού πρόσφερε τη δουλειά ως σκάουτ, η οποία όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το γήπεδο. Με ρώτησαν αν ήμουν πρόθυμος για μια τέτοια συνεργασία, αλλά θεωρώ ότι είμαι ακόμα παίκτης και αποφάσισα να πάω στη Σάσαρι. Συμφωνήσαμε και μου είπαν ότι θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να είμαι έτοιμος. Πιστεύω πραγματικά πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε ή αν, αλλά θέλω να κρατήσω ανοιχτή αυτή την πόρτα».
